Ontmoeting bij LEG voor Oekraïense vluchtelingen

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 28 mei tussen 11.00 en 13.00 uur staan de deuren van de Levend Evangelie Gemeente (LEG) open voor Oekraïners die in de omgeving van Aalsmeer, Haarlemmermeer en Amsterdam hun tijdelijk huis hebben gevonden. De dag is bedoeld om andere landgenoten te ontmoeten.

Oekraïense vrouwen bakken speciaal voor deze dag hun eigen cake en gebak en zullen dat met de degenen die aanwezig zijn delen. Daarnaast zijn er voor de kinderen leuke spelactiviteiten.

De LEG organiseert één keer in de twee weken op zaterdagochtend een activiteit voor Oekraïense vluchtelingen. Eerder werd er door Oekraïense vrouwen soep gemaakt, waren er leuke sport- en spelactiviteiten en was er gelegenheid om de haren te knippen en nagels te stylen.

Het gebouw van de LEG is gelegen aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Er is voldoende parkeerplek op het terrein.