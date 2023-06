Onthulling kindergedicht in bibliotheek Uithoorn

Uithoorn – ‘Lief, mooi mensje, leuk dat je er bent’, zo begint het kindergedicht dat op het raam van de kinderhoek in de bibliotheek is verschenen. Een fantasierijk gedicht over een driedubbel gedraaide roze slang, dansende woorden en golvende prentjes, dat prima past bij de droomwereld in de kinderboeken. Het raamgedicht werd geschreven door dorpsdichter Peter Borghaerts.

Al eerder mocht hij een gedicht maken, te zien bij binnenkomst op het raam van de bibliotheek. “Voor dit kindergedicht moest ik wel omdenken. Ik moest hiervoor andere woorden gebruiken”, vertelt Peter tijdens de onthulling donderdagmiddag. De bibliotheek had gezorgd voor een feestelijk moment, waarna Anton Furnée, coördinator activiteiten van bibliotheek Amstelland, en de dichter zelf het gedicht onthulde. Nu kunnen alle bezoekers het raamgedicht ‘Lief, mooi mensje’ bewonderen.