Ontdek de omgeving tijdens 44e Dorpentocht

Amstelland – Op zondag 4 juni organiseert de Stichting Dorpentocht alweer voor de 44e keer de Dorpentocht. De dorpentocht wordt vaak de gezelligste fietstocht van Nederland genoemd. Zeker is dat het een hele goede manier is om te (her)ontdekken hoe mooi de omgeving, waarin we wonen, is. Wat dat betreft is het ook een geweldige kans voor alle ouders om samen met hun kinderen de dorpentocht te fietsen en dit prachtige deel van het land te leren kennen. Zeker dit jaar.

Er is weer een prachtige tocht van 55 kilometer uitgezet, waarbij grotendeels wordt gefietst door polders en langs riviertjes. Ook voor degenen die voor de kortere route van 35 kilometer kiezen, is het gelukt een route uit te zetten om te genieten van het prachtige rivier- en polderlandschap. Na twee coronajaren werd vorig jaar vol verwachting uitgekeken naar de 43e Dorpentocht.

Door de zeer slechte weervoorspellingen durfden veel fietsers het echter niet aan om op de fiets te stappen. De vroege vogels hebben echter de tocht toch nog grotendeels droog met zelfs af en toe een zonnetje kunnen uitfietsen. Door de lage deelname was de opbrengst voor het goede doel ongewoon laag. Daarom is ook dit jaar weer Stichting Opkikker het goede doel waarvoor de tocht wordt georganiseerd. Kosten voor deelname zijn gering. Bij voorinschrijving 4 euro (via de boekhandel of internet) en op de dag zelf 5 euro. Opstapplaatsen en stempelposten zijn dit jaar in: Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Ouderkerk ad Amstel, Abcoude en Vinkeveen. Meer informatie: www.dorpentocht.net.