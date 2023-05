Ontdek de natuur in Zijdelwaard en Libellebos

Uithoorn – Op dinsdag 9 mei kunt u onder leiding van Walter Busse mee lopen met een interessante wandeling door de wijk Zijdelwaard en het Libellebos. Walter Busse is al jaren bestuurslid van Groengroep Uithoorn (www.groengroepuithoorn.nl) en heeft enorm veel kennis over de (inheemse) flora.

De afgelopen jaren heeft Walter op een drietal avonden in mei, juni en juli rondgewandeld met geïnteresseerde buurtbewoners door de wijken, Zijdelwaard, Thamerdal en de Legmeer. Tijdens deze goed bezochte wandelingen vertelde hij leuke weetjes over het groen dat groeit en bloeit op de straat, stoep of in de goot.

Dit jaar gaat Walter het iets anders aanpakken. De excursies gaan dit jaar door een combinatie van een woonwijk en een aangrenzend park of groene verbindingszone. Er is veel te vertellen over de planten tussen de stenen en het belang van een ecologische/groene verbindingszone in een buurt.

Kom meelopen en leer meer over het groen in uw wijk en het belang van de groene zones die daar aan grenzen.

Op dinsdagavond 9 mei om 19.30 uur start Walter zijn wandeling aan het eind van de Arthur van Schendellaan bij het begin van het Libellebos. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig.