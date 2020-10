Online plantenactie Tiflo voor ouderen

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 24 oktober vindt de 59e editie plaats van de jaarlijkse plantenactie van Scoutingvereniging Tiflo. Normaal gaan de leden van deze Aalsmeerse vereniging langs de deuren om plantjes te verkopen. Dat zit er door het coronavirus nu niet in. Maar niets doen is gen optie, vinden ze bij Tiflo en dus heeft de commissie een alternatief bedacht.

Mensen kunnen het bedrag van een plantje overmaken waarna Tiflo de plantjes bezorgd bij ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart. Voor elke 4 euro die overgemaakt wordt op de rekening van Tiflo, kan er een plantje bezorgd worden. Het rekeningnummer is: NL04 RABO 0380139588 ten name van S.W. Maarse.

De actie loopt tot en met vrijdag 23 oktober en op zaterdag 24 oktober gaan de scouts de plantjes uitleveren. Hulp van inwoners is hard nodig. Voor Tiflo om nieuw spelmateriaal aan te kunnen schaffen en de boten te onderhouden, maar zeker ook voor de ouderen die veelal alleen thuis zitten. Kijk op www.tiflo.nl en/of op facebook en instagram of stuur een mail naar pba@tiflo.nl. Volgend jaar hopen de leden weer gezellig langs de deuren te gaan.