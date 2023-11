Online infoavond energie en geluidsisolatie Stommeer

Aalsmeer – In de Wijkaanpak Stommeer werkt de gemeente samen met bewoners aan een betere en gezonde leefomgeving in de wijk. De onderwerpen energiebesparing en verminderen van geluidsoverlast zijn onderdeel van deze aanpak. Begin november vond hierover in wijkcentrum ’t Baken een eerste informatiebijeenkomst plaats. Ter aanvulling hierop organiseert de gemeente op dinsdag 12 december een online informatiebijeenkomst, bedoeld voor mensen die toen niet aanwezig konden zijn.

Als onderdeel van de wijkaanpak heeft de gemeente bureau Woningwaard een scan laten maken van alle grondgebonden koopwoningen in Stommeer met bouwjaar van voor 1992. Dit hebben zij gedaan op basis van openbaar beschikbare informatie. De scan geeft globaal inzicht in de mogelijkheden om de woning energiezuinig te maken en tegelijkertijd ook te isoleren tegen geluid. Woningeigenaren kunnen de scan van hun woning bekijken via stommeer.woningwaard.nl. De globale Woningscan kan worden omgezet naar een uitgebreider Energiebespaaradvies. De eerste 75 adviezen betaalt de gemeente.

Aanmelden online bijeenkomst

Ter aanvulling op de informatiebijeenkomst in Wijkcentrum ’t Baken van begin november, organiseert de gemeente op dinsdagavond 12 december van 19.30 tot 20.30 uur een online informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is qua inhoud gelijk aan de bijeenkomst van november. Woningeigenaren krijgen meer informatie over de energiescan, het maatwerkadvies en de maatregelen uit het advies. Er zijn medewerkers van de gemeente en Woningwaard aanwezig om vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst via energietransitie@aalsmeer.nl. Na aanmelding wordt een uitnodigingslink gestuurd om in te loggen bij de online bijeenkomst.