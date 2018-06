Ongeval kruising Anselmusstraat- G van Aemstelstraat

Mijdrecht – Maandagmiddag zij bij een vrij ernstig ongeval op de kruising Anselmusstraat – Gosewijn van Aemstelstraat in Mijdrecht, twee mannen gewond geraakt en zijn met ernstige nekklachten overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde doordat een automobilist die over de Anselmusstraat reed richting Hoofdweg, geen voorrang verleende aan een BMW die van rechts kwam en de Anselmustraat wilde opdraaien. De auto’s klapte op elkaar, waarbij een van de auto over de kop sloeg. Deze bestuurder kon zelf uit zijn auto komen, maar de twee inzittenden van de auto die voorrang had klaagde dusdanig over hun nek dat zij door het ambulance personeel uit de auto moesten worden gehaald.

Er moet aardig hard zijn gereden, waardoor remmen niet meer kon. De politie heeft het kruispunt geruime tijd afgesloten gehad voor het sporenonderzoek. Wat precies de verwondingen zijn van de inzittenden van de BMW is niet bekend ( foto JWK)