Ongekend spannende biljartcompetitie￼

Regio – De voorjaarscompetitie biljarten in De Ronde Venen nadert de ontknoping en de spanning is om te snijden. Koploper De Merel/Richard’s BV 3 heeft nog maar 1 wedstrijd te spelen, terwijl Bar Adelhof 1 en Bar Adelhof 2 er beide nog 2 te gaan hebben. De koploper liep enigszins averij op door ‘slechts’ met 37-35 te winnen van DenB Diensten/De Springbok. Bar Adelhof 1 mengt zich juist weer in de titelstrijd door het maximum van 48 punten te scoren tegen De Kromme Mijdrecht 1. Bar Adelhof 2 was afgelopen week vrij en kon alleen toekijken. De Biljartvrienden/Stieva/Smit Fietsen kroop ook dichterbij door een 44-27 overwinning tegen De Kromme Mijdrecht 3 en heeft nog een theoretische kans. Op basis van het gemiddeld aantal wedstrijdpunten heeft Bar Adelhof 2 net aan een streepje voor. Indien zij deze titel pakken zijn ze meteen ook Algemeen Kampioen. Wint elk ander team dan volgen er nog (kruis)finales. De gevleugelde uitspraak ‘in april moet je in vorm zijn want dan worden de prijzen verdeeld’ lijkt ook hier van toepassing. Er werden namelijk relatief veel korte partijen gespeeld. Onder de 25 beurten is al prima, onder de 20 beurten is uitstekend te noemen. Buiten de verderop aangegeven kortste partijen verdienen de volgende spelers ook een pluim: Jeroen van Rijn (De Merel/Richard’s BV 3, 24b), Jan de Jong (Springbok 1, 23b), Vincent Roeleveld (Bar Adelhof 3, 22b), Ed Spitteler (De Biljartvrienden, 21b), Cees de Jong (Springbok 2/Feka, 20b), Frans Versteeg (De Kromme Mijdrecht 2, 19b), Dorus v/d Meer (De Merel/Richard’s BV 3, 18b) en tot slot Joep Pothuizen (Veenland/Liquid Rubber, 17b).

Kortste partijen

Vorige week was het vader en zoon van Kolck die in de spotlights stonden, deze keer waren het vader en zoon Driehuis van team Cens die op dreef waren. Zoon Desmond speelde een puike partij die binnen 18 beurten beeindigd was. Vader Evert (foto) wist dat zelfs nog te verbeteren door in 16 beurten klaar te zijn, de kortste partij van de week die hij deelt met Jos Vermeij van De Kromme Mijdrecht 2. Desondanks verloor Cens met 1 wedstrijdpunt (35-36) van De Merel/Richard’s BV 2 door winst van Piet Best en Roos Aarsman.