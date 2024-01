Onderscheidingen voor Adrie Berk en Jan van der Meer

Aalsmeer – Zwemsportclub Oceanus is trots op zijn vele vrijwilligers. Een aantal is al heel wat jaren bestuur of commissielid, trainer, coach, official, scheidsrechter, etc. Zo ook de leden Adrie Berk en Jan van der Meer die respectievelijk 50 jaar en 32 jaar vrijwilliger zijn. Zij ontvingen van de voorzitter Kees Reijnders een verenigingsonderscheiding met een glazen sculptuur als blijvende herinnering. Adrie Berk werd ‘erelid’ van de vereniging en Jan van der Meer werd onderscheiden als ‘lid van verdienste’.

Adrie Berk begon in 1972 als 16-jarige als assistent trainer en maakte het clubblad. Daarna werd hij trainer van de wedstrijdzwemploeg van Oceanus, met als prestatie hoogtepunt een nationaal kampioenschap voor alle junioren estafette ploegen en een 5e plaats op het NK voor de senioren estafetteploegen. Dit naast de vele individuele podium prestaties op het NK en in kring Amsterdam ’t Gooi. Na de periode als zwemtrainer ging Berk, binnen Oceanus training geven aan de nieuwe tak, de Triathlon, met hier ook weer podium prestaties op nationale en internationale wedstrijden. Daarnaast was Adrie Berk al die jaren lid van de zwem- of triathloncommissie en was drie keer een periode van 8 jaar bestuurslid. Op dit moment is hij nog lid van de triathloncommissie en van het Oceanusbestuur en hij zit in organisatie werkgroep van de Poeloversteek, Scholieren Zwemloop en de Nieuwjaarsduik. Tevens is hij lid van de regiegroep Sportakkoord Aalsmeer.

Dankbaar en waardevol werk

Berk: “Als vrijwilliger geef je veel, maar je krijgt er nog meer voor terug. Ik heb genoten van de inzet en vooruitgang van sporters en heb veel vrienden gemaakt dankzij het vrijwilligerswerk. Er is geen sport en vereniging mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers, dus ik adviseer iedereen om een taak of rol op te pakken binnen je vereniging (of van je kind). Het is dankbaar en waardevol werk.”

Energie en voldoening

Jan van der Meer is meer dan 30 jaar trainer binnen de verschillende afdelingen van Oceanus. Zo is hij in 1990 begonnen als trainer bij de jongste wedstrijdzwemmers. Daarna heeft hij lange tijd de masters getraind, is hij trainer geweest van de jeugd triathlon en vanaf 2011 is hij zwemtrainer van de senioren triatleten binnen Oceanus. Van der Meer: “Actief zijn voor een ander geeft je veel energie en voldoening.”

Jan van der Meer is ook nog actief als vrijwilliger bij het Clematishof als technische man en als penningmeester en tevens is hij vrijwilliger bij de stichting Europafietsers

Naast vrijwilliger zijn beide onderscheidde Oceanusleden zelf nog actief als zwemmer in het zwembad en in het openwater. “In beweging blijven is net zo belangrijk als vrijwilligerswerk”, aldus Berk en Van der Meer.

Foto: Van links naar rechts: Adrie Berk, voorzitter Kees Reijnders en Jan van der Meer.