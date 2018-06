Onderscheiding voor vier vrijwilligers Rode Kruis

Aalsmeer – Tijdens een zeer aangename bijeenkomst van de handwerkgroep op maandag 4 juni werden de dames Jannie Terlouw, Mary Cubo en Tony Bruine de Bruin alsook de heer Piet van der Meer naar voren gehaald om, uit handen van de voorzitter van het Rode Kruis Aalsmeer, een onderscheiding te ontvangen.

De drie dames kregen de onderscheiding plus oorkonde voor het feit dat zij al 30 jaar vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis doen. Vrijwilligerswerk dat bestaat uit huisbezoeken, helpen bij handwerksozen en het organiseren van vakanties op de Henri Dunant en in de speciale zorghotels waarover het Rode Kruis tot een paar jaar geleden beschikte.

Piet van der Meer heeft zich 10 jaar lang ingezet om wekelijks mensen van huis op te halen om ze naar de handwerksoos te brengen en om ze weer thuis te brengen. En als er dan nog iemand even een boodschapje nodig heeft dan is hij altijd bereid om even langs die winkel te gaan.

Naast de overhandigde onderscheidingen kregen deze vrijwilligers ook nog een forse bos bloemen mee als dank voor al hun inzet al die jaren. De jaren met elkaar opgeteld: Samen 100 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis Aalsmeer.

Foto van links naar rechts: Jannie Terlouw, Mary Cubo, Piet van der Meer, Dick Overkleeft (voorzitter RK) en Tony Bruine de Bruin.