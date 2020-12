Onderscheiding voor Marco van Zijverden van DFG

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte heeft op maandag 14 december een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Marco van Zijverden, CEO bij Dutch Flower Group (DFG). Van Zijverden is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De bekendmaking en het opspelden van de onderscheiding door echtgenote Karen vond plaats tijdens de voor Van Zijverden laatste vergadering van de Raad van Commissarissen in het kantoor van DFG in Aalsmeer. Van Zijverden zal na ruim 20 jaar, per 1 januari 2021, het stokje overdragen aan Jan van Dam, momenteel CCO van de onderneming. Hij zal verbonden blijven aan de onderneming in de rol van voorzitter van de Raad van Advies.

Marco van Zijverden is vijfendertig jaar verbonden geweest met handelsbedrijf OZ Export, dat in 1999 is overgegaan in Dutch Flower Group. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de inmiddels 33 bedrijven onder de paraplu van DFG en het versterken van de glastuinbouw-sector in Nederland en de internationale sierteelt in het bijzonder. Onder zijn leiding heeft Dutch Flower Group zich tevens ontwikkeld tot koploper op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast heeft Van Zijverden zich in verschillende functies ingezet voor de samenleving en de sierteeltsector.

Foto: Marco van Zijverden (CEO Dutch Flower Group), echtgenote Karen van Zijverden en Gido Oude Kotte (burgemeester van Aalsmeer).