Onderscheiding voor Arjen en Andrea Exel

Aalsmeer – Twee vrijwilligers van Stichting Paardrijden Gehandicapten Amstelland en Meerlanden hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Arjen en Andrea Exel zijn al zo’n 30 jaar vrijwilligers bij deze club. Zij ontvingen de onderscheiding op het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stichting.

Jubileum

Stichting Paardrijden Gehandicapten Amstelland en Meerlanden (SPGA) vierde haar 50-jarig bestaan met een feest in Rijsenhout voor vrijwilligers, ruiters en ouders en begeleiders. De stichting maakt paardrijden mogelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, door aanpassingen zoals hulp bij het opstappen en begeleiders die de ruiters vergezellen. Vele vrijwilligers zorgen er voor dat de ruiters met plezier en veilig kunnen paardrijden. Burgemeester Gido Oude Kotte was op het feest aanwezig om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, liefde en toewijding voor de stichting. Hij verscheen daar echter niet zomaar met zijn ambtsketen om, waarvoor hij overigens toestemming had van de burgemeester van de Haarlemmermeer. Twee in Aalsmeer wonende vrijwilligers van de stichting werden namelijk speciaal in het zonnetje gezet: Arjen en Andrea Exel.

30 jaar betrokken

Beiden zetten zich al 30 jaar in voor de SPGA. Zij hebben elkaar daar zelfs ontmoet en inmiddels is ook hun dochter er vrijwilliger. Arjen is van jongs af aan te vinden op de manage, hij ging mee met zijn broer en als snel werd hij gevraagd te helpen bij de lessen. Arjen helpt de ruiters in en uit het zadel en weet de ruiters met een grapje of geruststellende woorden te kalmeren. Als vrijwilligerscoördinator zorgt hij er voor dat iedereen zich welkom voelt en heeft hij een scherp oog voor wat er speelt binnen de vereniging.

Andrea reed met haar zusje paard bij de Legmeermanege en is zo bij de SPGA betrokken geraakt. Zij is lesleidster, een verantwoordelijke taak, waarbij ze er voor zorgt dat de lessen soepel en veilig verlopen. Daarnaast puzzelt ze elke week om de indeling van ruiters en paarden rond te krijgen.

Arjen en Andrea doen ontzettend veel voor de club, uit overtuiging dat elkaar helpen het leven mooier maakt. Zij zetten zich in voor een groep in de samenleving die niet vanzelfsprekend overal aan mee kan doen. Daarom zijn Arjen en Andrea benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder luid applaus kregen beiden de decoraties opgespeld door burgemeester Oude Kotte.

Foto: Burgemeester Oude Kotte met Andrea en Arjen Exel (foto gemeente Aalsmeer).