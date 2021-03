Ondernemers Centrum trakteren op verwenbehandelingen

Aalsmeer – Ondernemers uit Aalsmeer Centrum wilden in december het bizarre jaar 2020 afsluiten met een fijne feel good actie. Ze wilden hun klanten in de watten leggen met een Feel Good Relaxpakket. Klanten konden een verwenbehandeling winnen bij één van de kappers of schoonheidssalons in Aalsmeer Centrum of deze weggeven aan iemand die dat nodig heeft.

Maar toen kwam de lockdown en moest ook de sector van de contactberoepen de deuren sluiten. Net als voor de niet-essentiële winkels en de horeca was dit natuurlijk een hele zware domper. Maar sinds woensdag 3 maart mogen er weer klanten geholpen worden. Het sociale aspect van hun beroep en mensen blij en mooi maken, is voor hen heel belangrijk en dat mag nu weer.

Om dit heuglijke feit te vieren is de winactie verlengd tot en met 18 maart.

Je kunt een behandeling winnen bij een kapper, schoonheidssalon, pedicure of nagelstudio en zelfs kans maken op een tegoedbon voor een tatoeage. Wil je meedoen? Laat dan je gegevens achter via shorturl.at/biD68 en maak kans op een behandeling of tegoedbon voor jezelf of voor iemand anders.