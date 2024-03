Onderhoud Kaagbaan volgen vanaf uitkijktoren

Schiphol – Er wordt deze weken hard gewerkt aan het groot onderhoud op en rond de Kaagbaan, een van de start- en landingsbanen van Schiphol. Om omwonenden en geïnteresseerden de kans te geven de werkzaamheden te volgen, heeft Schiphol een uitkijktoren geplaatst aan de Toekanweg. Woensdag 20 maart is de toren officieel geopend door vijftig leerlingen uit groep 8 van Basisschool het Duet uit Uithoorn. De uitkijktoren staat er van 21 maart tot en met 25 april en is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Vanaf de vijf meter hoge uitkijktoren is het mogelijk de werkzaamheden te bekijken en zo een uniek kijkje achter de schermen te krijgen.

De toren bevindt zich aan het eind van medewerkersparkeerplaats P30 aan de Toekanweg op Schiphol. Bezoekers kunnen alleen met de fiets of het openbaar vervoer (halte Toekanweg) naar de uitkijktoren komen. Meer informatie is te vinden op schiphol.nl/uitkijktoren.

Groot onderhoud

Elk jaar gaat een van de start- en landingsbanen op Schiphol in groot onderhoud. Dat is nodig om de banen in goede conditie te houden voor veilig gebruik.

Van 19 februari tot en met 25 april is de Kaagbaan in groot onderhoud. Tijdens het groot onderhoud aan de Kaagbaan worden grootschalige werkzaamheden uitgevoerd die niet passen binnen de (kleinere) jaarlijkse onderhoudsbeurten, zoals het vervangen van asfalt en verlichting. Ook worden omliggende projecten aangepakt zoals een nieuwe oversteek en werkzaamheden in de Kaagbaantunnel.