Oma Coby (97) opent weer oliebollenbar

Aalsmeer – Oma Coby’s Oliebollenbar is weer geopend. Vorig jaar bedacht haar kleinzoon Mark Simoons (32) om oliebollen te gaan verkopen gebaseerd op het authentieke en geheime recept van oma Coby (97) met als doel het leven van eenzame ouderen, net iets gezelliger te maken in deze donkere dagen. Vorig jaar resulteerde dit in de verkoop van maar liefst 5.430 oliebollen. Hiermee zijn ruim 540 ouderen bereikt en werden in 6 zorgcentra en buurthuizen door Nederland feesten georganiseerd voor ouderen. Zoals in De Oude Veiling in Aalsmeer. Dit jaar is de oliebollenbar terug om nog veel meer ouderen te kunnen bereiken.

Vanaf vandaag kunnen online bestellingen worden geplaatst. De oliebollen zijn 2 euro per stuk. Het doel is om dit jaar minimaal 15.000 oliebollen te verkopen zodat alle afnemers 1.500 ouderen de middag of avond van hun leven kunnen bezorgen. De oliebollen zijn per 10 stuks te bestellen en worden verpakt in een door oma Coby bestempelde zak, voorzien van poedersuiker en informatie over het gesteunde goede doel.

Om iedereen te kunnen voorzien van oliebollen wordt men verzocht vooraf online te bestellen en een ophaalmoment te kiezen. Dit kan via www.omacobysoliebollenbar.nl en www.cobybol.nl. De vooraf bestelde oliebollen kunnen op woensdag 27 december bij On The Rock op Surfeiland Aalsmeer opgehaald worden. Tijdens de pick-up staat een team aan vrijwilligers klaar om iedereen te helpen.