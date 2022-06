Olivier en Joost winnaars Combi Westeinder

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer – Combi Westeinder is het jaarlijkse zeilweekend voor de jeugd. Beginners varen in de groep Optimisten Groen op de Kleine Poel. Zij worden begeleid door een voorvaartboot richting de volgende boei en de finishlijn. De groep gevorderden vaart op de Grote Poel van de Westeinder Plassen. Met twee gezellige groepen van zo tegen de dertig bootjes sierden ze het water met hun witte sprietzeiltjes bij overwegend weinig wind prettig op. Dat vroeg om de nodige aandacht bij de wedstrijdleiding op het water. Over het weekend kwam wedstrijdleider Geert Bakker tot tien geldige races.

Winnaar werd Olivier Enschede (KNZ+RV, Muiden) met zijn 2992. Na aftrek van de twee slechtste resultaten in een knappe serie van 1, 2, 1, 3, 7, 5, 3 en 4. Dat leverde hem 26 punten op en dat het zelfde aantal presteerde Nils Bakkenes met zijn 2725. De twee eerste plaatsen van Olivier gaven de doorslag voor de eindzege. Op de Grote Poel moest wedstrijdleider Hans Tijsma wat langer wachten op een eerste geldige race, zaterdag pas in het begin van de middag. Uiteindelijk won Joost Pfeiffer (KNZ+RV, Muiden)met zijn 3440 in een goede serie van 1, 5, 5, 1 , 1 en 3 met 16.0 punten voor Lotje van der Velden in de 3443 met 23,0 punten en Sebastiaan van Ofwegen in de 3341 met 27.0 punten. In de eveneens meezeilende Laser 4.7 -klasse maakte Nienke Stokman (WV Nieuwe Meer, Aalsmeer) korte metten met de concurrentie en zette een afgetekende serie van 6 eerste plaatsen neer.

De Combi Westeinder maakt deel uit van de jeugdzeilwedstrijden in de grote regio Amsterdam. Op de wal werd het weekend omlijst met een uitgebreide barbecue voor zeilers en ouders/begeleiders en een gezellige prijsuitreiking bij de vlaggenmast van de WV Aalsmeer. De organisatie was evenals vorige jaren in handen van enthousiaste vrijwilligers van de WV Nieuwe Meer en WV Aalsmeer, in samenwerking met Westeinder Zeilwedstrijden. Surf voor alle informatie en foto’s naar Westeinderzeilwedstrijden.nl en voor veel informatie over het zeilen in de Optimist (tot 15 jaar) bij www.Optimist.nl. Of dichterbij: ww.nieuwemeer.nl en www.wvaalsmeer.nl