Officiële overdracht beheer Seringenpark

Aalsmeer – Vanaf 1 mei neemt de werkgroep Seringenpark de aansturing van het beheer en onderhoud van ‘hun’ park over van de gemeente. Zij hadden de gemeente hiervoor uitgedaagd met behulp van ‘Right to challenge’: het recht dat inwoners hebben om hun overheid uit te dagen een klus tegen dezelfde vergoeding beter te doen.

Op 30 april was de officiële ondertekening van het contract tussen de gemeente en de werkgroep. Helaas kon dit vanwege de regels rondom de coronacrisis niet in het park plaatsvinden, maar de trouwzaal in het Raadhuis bood uitkomst.

Wethouder Wilma Alink: “Omdat we toch een verbond aangaan met de werkgroep, is het wel toepasselijk om het hier in de trouwzaal te doen. Als college hebben vanaf de start gezegd dat participatie belangrijker zou worden in onze gemeente. We hadden daarbij onder andere als doel deze periode ten minste één Right to challenge te hebben in Aalsmeer. We zijn blij dat dat nu gelukt is en ik hoop eigenlijk dat dit anderen inspireert het voorbeeld van de werkgroep te volgen. Ik kijk ontzettend uit naar deze bijzondere samenwerking en wens de werkgroep heel veel succes.”

Na de ondertekening kreeg de wethouder een rondleiding door het Seringenpark van werkgroep voorzitter Greet Vaneman. “Het park ligt er mooi bij, de seringen staan prachtig in bloei en op een paar kleine puntjes na, is het park klaar voor de overdracht”, aldus de wethouder.

Samenwerking werkgroep, hovenier en Historische Tuin

Werkgroep Seringenpark bestaat uit naast Greet Vaneman uit Hansje Havinga, Martin Smit, Magda van de Schilde en Sjaak Koningen. Hoveniersbedrijf H. Colijn neemt namens de werkgroep het afgesproken onderhoud op zich. De werkgroep werkt nauw samen met de Historische Tuin om het Seringenpark in optimale staat te brengen.