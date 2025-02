Officiële opening vernieuwde Dorpshuis De Quakel

De Kwakel – Het dorpshuis De Quakel is volledig verbouwd en klaar voor de toekomst. Op 15 februari vond de officiële opening plaats. Stichtingsvoorzitter Aad Rekelhof verzorgde het openingswoord, wat tevens zijn afscheid als voorzitter markeerde. Wethouder Ferry Hoekstra sprak namens de gemeente Uithoorn en Joost Wagemakers namens Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

De openingshandeling bestond uit het doorknippen van drie linten in de nieuwe uitbouw. Voorzitter Aad Rekelhof had een enorme schaar geregeld voor dit heugelijke moment: “Na maanden van hard werken en samenwerking zijn we trots om ons vernieuwde Dorpshuis te openen. Het is meer dan alleen een gebouw; het kloppend hart van het dorp klopt weer gezond. Deze heropening markeert een nieuwe fase voor het dorpsleven, waar iedereen welkom is om samen te komen, te groeien en verbinding te maken.”

Na het officiële gedeelte was er een informele receptie en konden bezoekers een kijkje nemen in het vernieuwde pand. Ook Joost Wagemakers was onder de indruk van het mooie pand: “Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft met groot plezier voor een bedrag van circa 1,5 miljoen euro bijgedragen aan de kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte in het dorpshart van De Kwakel. Het vernieuwde dorpshuis maakt hier met de transparante gevel integraal onderdeel van uit. SLS feliciteert de Kwakelse gemeenschap met dit prachtige resultaat en hoopt dat jong en oud hun weg zullen blijven vinden naar wat ik graag noem ‘De huiskamer van De Kwakel’.”

Het dorpshuis in De Kwakel heeft een indrukwekkende transformatie ondergaan. Dankzij bijdragen van de Stichting Leefomgeving Schiphol, gemeente Uithoorn, Provincie Noord-Holland en Stichting Dorpshuis De Quakel, beschikt het dorpshuis nu over een warmtepomp, dubbel glas en zonnepanelen. “Met een energielabel A+++ is het gebouw niet alleen duurzaam, maar ook energiezuinig. De hoge energiekosten behoren tot het verleden, mede door de extra isolatie. De grote zaal heeft een nieuwe vloer en openslaande deuren gekregen en de begane grond is heringericht met een verplaatste bar. Deze verbeteringen zorgen voor een open uitstraling en een betere verbinding met het nieuwe dorpsplein. Het dorpshuis is nu beter toegankelijk en klaar om door de hele gemeenschap van De Kwakel en Uithoorn gebruikt te worden, met hopelijk nog veel meer verenigingen die zich aansluiten”, aldus wethouder Ferry Hoekstra.

Met deze renovaties is Dorpshuis De Quakel weer helemaal klaar voor de toekomst en blijft het een belangrijke sociale ontmoetingsplek voor de inwoners van De Kwakel.

Op de foto: De opening van het vernieuwde Dorpshuis De Quakel. Foto is aangeleverd.