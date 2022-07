Officiële opening nieuwe beachpark bij KDO

De Kwakel – Op zondag 10 juli om 13.30 uur opent Burgemeester Heiliegers officieel het nieuwe beachpark bij sportvereniging KDO in De Kwakel. Iedereen is welkom. Na de openingshandeling zijn er vanaf 14.00 uur clinics te volgen in diverse beachsporten. Er is de mogelijkheid tot vrij spelen op de velden (vijf in totaal) en een demowedstrijd beachhandbal bij te wonen. Voor de kinderen zijn er zandspellen en beach glittertattoos.

Het volledige programma en meer informatie is te vinden op www.kdo.nl/beach. Vragen stellen kan via beach@kdo.nl.