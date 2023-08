Ode aan Toon de Haas en Adri Markus bij KCA

Aalsmeer – “Alles kan geschilderd worden.” Het was de lijfspreuk van beeldend kunstenaar Toon de Haas. Met zijn vrouw Adri Markus vormde hij een bijzonder kunstenaarsechtpaar. Toon, Adri en hun kunst staan van 2 september tot en met 8 oktober centraal in de nieuwe expositie van KCA in Het Oude Raadhuis. Kunstenaar Toon de Haas (1929) verruilde in 1955 zijn geliefde Texel voor Amstelveen om zich verder te ontwikkelen in het schilderen. Geld verdiende hij als reclameontwerper en het schilderen van portretten in opdracht. Maar voor zichzelf schilderde hij alles wat hij om zich heen zag: stillevens, hoekjes van zijn atelier en landschappen rond Amsterdam. “Ik begrijp de dingen die bestaan door ze te schilderen”, zo zei hij. Toon overleed in 2015 op 85-jarige leeftijd. De expositie laat de grote verscheidenheid van Toon’s werk zien.

Zijn vrouw, de Aalsmeerse Adri Markus, was eveneens begenadigd kunstschilder. Haar werk bleef – wellicht ten onrechte – in de schaduw van dat van Toon. In de loop van de jaren ging Adri zich steeds meer toeleggen op het schrijven en ook daar bleek ze een groot talent voor te hebben. Haar stijl was sprankelend, het leek alsof ze naast de lezer zat en vertelde. Adri overleed in 2022, 67 jaar oud. Haar vriendinnen – kunstenaar Karin Borgman en kunstliefhebbers Ansje en Henny Weima – vonden het de hoogste tijd om samen met Adri’s broer Aart het werk van Toon en Adri naar Aalsmeer te halen voor een prachtige overzichtstentoonstelling. Een hommage aan dit kunstenaarsechtpaar en hun bijzondere kunst!

Werken te koop

Alle getoonde werken uit de nalatenschap van Toon en Adri zijn voor schappelijke prijzen te koop. De opbrengsten worden door de familie gedoneerd aan drie goede doelen die zich inzetten voor Roemeense kinderen en gezinnen in nood en vluchtelingen in Mexico.

Feestelijke opening

De feestelijke opening is op zondag 3 september om 15.00 uur in het Oude Raadhuis aan de Dorpstraat 9 in het Centrum. De expositie is ook al tijdens de braderie op zaterdag 2 september te bezichtigen, van 12.00 tot 17.00 uur. En verder tot en met 8 oktober iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Entree: uw gift.

Foto: Adri Markus, portret gemaakt door Toon en een zelfportret van Toon.