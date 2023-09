OBS Wereldwijs ruimt op met Wethouder Maarten van der Greft￼

Mijdrecht – Omdat zwerfvuil niet past bij een schone en veilige buurt, organiseerde groep 7/8 van OBS Wereldwijs-Mijdrecht een opruimactie tijdens de Burendag van vrijdag 22 september. Er werd allerlei zwerfvuil verwijderd in de omgeving van de school. Voor Wereldwijs was dit het startschot om verbinding met de buurt te maken. Samen met wethouder en tevens loco burgemeester Maarten van der Greft en de afvalgrijpers in de aanslag, werd heel wat afval gevonden en meegenomen. Wethouder Maarten heeft naast onderwijs en andere speerpunten, ook afval in zijn portefeuille, Sociaal Domein, Inwonersparticipatie en Openbare Ruimte. Dat leverde mooie gesprekken met de leerlingen op.

Niet alleen op Burendag, maar ook tijdens de rest van het schooljaar zult u alle groepen van Wereldwijs aantreffen met de afvalgrijpers, of tijdens een mooie les in de natuur! Het thematische onderwijs in de school (IPC) is deze weken gericht op de buurt waarin je woont, met alles wat daarbij hoort. Passend bij de visie van de school en mede gericht op Burgerschap. De kinderen leren om samen zorg te dragen voor hun leefomgeving en weten precies hoe lang het bijvoorbeeld duurt voordat een plastic zak is afgebroken. Test uzelf… weet u hoe lang dit duurt? Afhankelijk van de dikte van het plastic kan dit afbraakproces tussen de 10 en 20 jaar duren! Dat was voor de leerlingen in elk geval een behoorlijke ‘eye-opener’!

De komende weken en maanden organiseren de leerkrachten regelmatig lessen in de natuur, waarbij tijdens de wandeling de afvalgrijpers meegaan. Determineren van dieren en planten in de sloot door groep 4/5, of het gevonden afval gebruiken voor een circulair gebouwd muizenhuis door groep 5/6. Een bouwstijl waar architecten en ontwikkelaars van dromen!

Wethouder Maarten van der Greft was zichtbaar onder de indruk van alles wat de leerlingen tijdens dit IPC thema al hadden bereikt. Een prima afsluiting van een fijne werkweek bij OBS Wereldwijs!