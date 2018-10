OBS Twister trots op freerun parkour

Mijdrecht – Uit onderzoek weten we hoe belangrijk het is dat kinderen bewegen. Wij spelen hierop in door stilzitten af te wisselen met beweging. Dit doen we in de klas tussen de lessen door met kleine momenten van beweging.

Om ervoor te zorgen dat ons speelplein nog meer uitnodigt tot spel en bewegen is er na de zomervakantie begonnen met de aanleg van een freerun parkour. Een parkour voor jong en oud, waar naar hartelust op kan worden geklommen en geklauterd. Zowel de kinderen als de meesters en juffen gaan met plezier de uitdaging aan.

Naast dat het fijn is om op te spelen, kan het gebruikt worden als uitbreiding op de huidige gymlessen. Het Team van OBS Twister wenst de leerlingen veel klim en klauter plezier!