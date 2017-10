OBS De Eendracht bezoekt het Stedelijk museum

Mijdrecht – De groepen 7 en 8 bezochten op maandag 23 oktober het Stedelijk museum in Amsterdam, waar ze kennis maakten met de kunstenaars van ‘De Stijl’. Een schilderij bekijken kan op veel manieren, maar blijft een persoonlijke indruk. Wat je er in ziet en hoe je het ervaart kan een heel andere beleving zijn als van je klasgenoot. Een van de kenmerken van ‘De Stijl’ was met name de kunst van het ‘weglaten’ en het kleurgebruik in rood, geel en blauw. Een van deze kunstenaars was Pieter Cornelis Mondriaan, een Nederlandse kunstschilder en kunsttheoreticus, die werd gezien als een pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst. De leerlingen van de bovenbouw van OBS De Eendracht mochten daar ook zelf mee aan de slag in het museum. Met recht kunst ‘aan den lijve’ ondervinden! Een boeiende en leerzame morgen en de aftrap voor 3 weken lang genieten van kunstenaars als o.a. Matisse, Picasso en Mondriaan.