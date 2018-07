Noodkering moet Vinkeveense Plassen beschermen tegen zout water

Vinkeveen –Door de droogte rukt er brak kwelwater op richting de Vinkeveense Plassen, natuurgebied Demmerik en de landbouwgebieden. Het zoutige water heeft tijdens droge periodes negatief effect op landbouwgrond en op het ecosysteem: het kan leiden tot vissterfte en het afsterven van water- en oeverplanten. Om schade aan deze gebieden te voorkomen plaatst heeft Waternet vorige week woensdag namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een tijdelijke kering geplaatst. Daardoor stroomt het zoute water niet verder de kwetsbare gebieden in. In plaats daarvan wordt er water uit het Amsterdam-Rijnkanaal binnengelaten.

Kering van staal en klei

De tijdelijke kering komt achter de Westveensebrug over de Heinoomsvaart in Woerdense Verlaat. Het plaatsen van de kering start op woensdag om ca. 9:00 uur en neemt enkele uren in beslag. Er wordt een stalen frame geplaatst met een speciaal doek erin. Het frame wordt daarna volgestort met klei. De kering zal blijven liggen zolang er droogte heerst.In 2015 heeft Waternet op deze plek ook een kering geplaatst. De maatregel heeft toen goed geholpen tegen de verspreiding van zout water.

Omvaren richting Vinkeveense Plassen

Door het plaatsen van een tijdelijke kering kunnen bootjes vanaf 4 juli niet meer door de Heinoomsvaart richting Vinkeveense Plassen. Kleine sloepjes kunnen naar de Vinkeveense Plassen omvaren via de Pondskoekersluis, Kerkvaart en Mijdrecht . Grotere boten moeten omvaren via Uithoorn, Amsterdam, Weespertrekvaart en de Vecht. Kleine bootjes moeten rekening houden met een omvaartijd van 2 uur en grotere boten met een omvaartijd van 4 uur. In de app Vaarwater staat de omvaarroute vermeld. Ook staan er verkeersborden op de route.