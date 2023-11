Nomineer sporters voor sportprijzen De Ronde Venen

De Ronde Venen – Wie zijn de sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent en sportvrijwilliger van het jaar? Wie krijgt voor het eerst de prijs in de categorie ‘Sporter 55+’? Gemeente De Ronde Venen organiseert opnieuw het Sportgala waar sporters in het zonnetje worden gezet. Tijdens dit gala wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn in de verschillende categorieën. Inwoners en sportverenigingen kunnen kandidaten voor de verschillende categorieën voordragen. Het sportgala vindt op 26 januari 2024 plaats in het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude. Wethouder Maarten van der Greft (Sport): ,,De Ronde Venen is een sportieve gemeente waar veel en op hoog niveau wordt gesport. Dat is mooi, want sporten brengt heel veel goed met zich mee. Het is gezond, gezellig om te doen en verbindt mensen. Dat is voor de gemeente reden om in sport te investeren en sporters te waarderen en te stimuleren. Dat doen we tijdens het Sportgala en de organisatie van de verkiezingen van sporters van het jaar.’’

Kandidaten voordragen

Inwoners en verenigingen kunnen sporters voor de verschillende categorieën voordragen. Welk team is dit jaar boven zichzelf uitgestegen? Welke sportvrouw of sportman heeft op (minimaal) regionaal niveau een bijzondere prestatie geleverd? Welk aanstormend talent dient zich aan? Welke vrijwilliger is al jaren van onschatbare waarde voor een vereniging? Nieuw dit jaar is de categorie ‘Sporter 55+’ waarvoor sporters kunnen worden voorgedragen. Binnen deze categorie vallen sporters die een bijzondere prestatie hebben geleverd, maar ook sporters die een inspiratie zijn voor anderen.

Voordragen kan tot 10 december

Voordragen van kandidaten kan online een formulier in te vullen op www.derondevenen.nl/sportverkiezingen of door de qr-code te scannen. Het aandragen van kandidaten kan tot en met 10 december 2023. Op de gemeentelijke website staat aan welke voorwaarden de sporters moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een nominatie. Na 10 december 2023 beoordeelt een jury alle voordrachten en stelt per categorie een top drie genomineerden samen. Op vrijdag 26 januari 2024 worden in het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt en gehuldigd.

Foto: De start van De Ronde Venen Marathon, een van de vele sportieve evenementen in de gemeente