Nog 3 kampioenen bij Thamen!

Uithoorn – Afgelopen week werd Honk- en softbalvereniging Thamen door de Bond geïnformeerd dat er nog 3 teams kampioen zijn geworden in hun klasse in het bijzondere covid seizoen, dit nadat de huldiging van de Honkbal Aspiranten al had plaatsgevonden.

Honkbal Heren 3 werd kampioen met acht gespeelde wedstrijden, waarbij er 1 werd verloren in de 4e klasse C. Dit team is een combinatie van Japanse en Nederlandse spelers en daar zij 18+ zijn werden de cadeaus overhandigd aan de hoofdcoach Akio Hirata.

Ook de Japanse pupillen, Honkbal Pupillen 2, werd kampioen in de 2e klasse D waarbij zij 9 wedstrijden speelden en maar 1 wedstrijd nipt verloren. Hun runsaldo van 110 voor en 11 tegenpunten zegt daarin ook veel. Deze voornamelijk Japanse kinderen worden door hun teambegeleidster in het zonnetje gezet.

Afgelopen zaterdag kwam een deel van de Honkbal Junioren nog even naar de vereniging om in het zonnetje te worden gezet. De HB Junioren speelden in de 3e klasse A en na 8 gespeelde wedstrijden waarvan 1 gelijk en 1 verloren werden zij benoemd tot kampioen. Dit kon nog net volgens de richtlijnen op de vereniging en werd er door het Bestuur en de coach nog even teruggeblikt op de mooie momenten van dit seizoen.

(PLUS FOTO)

Op de foto van links naar rechts: Kai, Pascal, Tycho, Stan, Finn en Erik, onderste rij: Jeremi

Op de foto ontbreken Joel, Mees en Martijn.