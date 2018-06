‘No Borders Show Chorus’ in Urbanuskerk

Bovenkerk – Het belooft een bijzonder internationale close harmony-avond te worden op zaterdag 23 juni in de Urbanuskerk aan de Noorddammerweg in Amstelveen. Niet alleen reist wereldkampioenskwartet Bling! af uit Amerika, ook het Nederlandse kampioenskwartet Men2b, een speciaal samengesteld Europees koor en een gemixt kwartet, verzorgen de gastoptredens voor de show CrosSING Borders.

De show wordt verzorgd door ‘No Borders Show Chorus’, een a capella vrouwenkoor met leden uit diverse landen en alle hoeken van Nederland. Onder leiding van Stuart Sides, heeft dit koor in korte tijd bereikt dat het is uitgenodigd mee te doen aan de internationale kampioenschappen in St. Louis, USA, een hele eer!

Dus kom zaterdag 23 juni naar Amstelveen en geniet van een bruisende barbershop-show! De avond begint om 19.30 uur in de Sint Urbanuskerk in Amstelveen. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Na afloop van de show is er natuurlijk gelegenheid voor een gezellige afterglow!

Kaarten kosten 15 euro per stuk. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten op: www.nobordersshowchorus.eu