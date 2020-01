NME Centrum presenteert 50-dingenboek

De Ronde Venen – Woensdag jl. is in NME-centrum De Woudreus de 2e druk van het 50-dingenboekje gepresenteerd. 50 dingen in de natuur (van De Ronde Venen) die je gedaan moet hebben voor je twaalfde.

Wethouder Kiki Hagen ontving het eerste exemplaar uit handen van de initiatiefnemer van dit boekje: Dick Boogaard. Alle aanwezige kinderen en sponsoren kregen ook het vernieuwde exemplaar. In september 2020 en volgende jaren ontvangen alle leerlingen van groep 3 het boekje. En natuurlijk organiseert De Woudreus op woensdagmiddagen, in de vakanties en tijdens het 50-dingenfeest weer allerlei leuke en spannende activiteiten die gebaseerd zijn op het 50-dingenboek. Houd de agenda van de Woudreus in de gaten www.dewoudreus.nl