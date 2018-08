Nils Eekhoff aan start met Dumoulin en Thomas

Rijsenhout – Nils Eekhoff gaat donderdag 23 augustus, met zijn profteam Sunweb, beginnen aan de vierdaagse Ronde van Duitsland. Het 20-jarige wielertalent uit Rijsenhout doet dat als ploeggenoot van Tom Dumoulin, dit jaar de nummer twee van Tour en Giro.

Liefst elf World Tour-teams komen met hun selectie naar Duitsland. Blikvangers in het rennersveld zijn Tour de France-winnaar Geraint Thomas, Marcel Kittel, Ronan Bardet, André Greipel, Wout Poels en natuurlijk Tom Dumoulin, die in Duitsland begint aan zijn voorbereiding op het WK, eind september in Oostenrijk.

Na zijn geslaagde debuut in de Ronde van Denemarken is de race in Duitsland voor Nils Eekhoff zijn tweede optreden als stagiair bij de profs van Team Sunweb. De Ronde leidt de renners over een heuvelachtig parcours in West-Duitsland met op de tweede dag drieduizend hoogtemeters. De start is in Koblenz. Na tussenstops in Bonn, Trier en Merzig houdt de karavaan aankomende zondag halt in de straten van Stuttgart.

Foto: Team Sunweb. Nils Eekhof in actie.