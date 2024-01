Nieuwjaarsreceptie SPIE met uitreiking prijzen

Aalsmeer – Een nieuw jaar is begonnen en dat betekent dat traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie van SPIE er aan komt. Dit jaar op een nieuwe locatie, namelijk in de kantine van sporthal De Bloemhof. Hier kan samen teruggeblikt en nagepraat worden over de Pramenrace van afgelopen september. De nieuwjaarsborrel is op vrijdag 12 januari en alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren worden uitgenodigd om gezellig langs te komen. Er gaan deze avond ook nog een drietal prijzen uitgereikt worden, namelijk: Het gebroken trekkoordje voor het team met de meeste pech. Wat is er gebeurd?, De rode lantaarn voor het team dat reglementair het langst heeft gevaren. Waarom deden jullie er zo lang over? En Het etentje met SPIE! Oftewel, de inleveropdracht van de nieuwsflits, waar teams ontzettend hun best voor hebben gedaan. De SPIE-leden zijn heel benieuwd naar alle verhalen!

Mokken voor sponsors

Naast bovenstaande prijzen gaat deze avond ook nog iets anders uitgedeeld worden, namelijk de SPIE mokken. In de afgelopen jaren zijn de SPIE-leden bij de sponsoren langsgegaan om de welbekende SPIE mok uit te delen. Dit jaar wordt dit omgedraaid en wordt aan de sponsoren gevraagd de SPIE mokken op te komen halen tijdens de nieuwjaarsreceptie, zodat gezamenlijk en persoonlijk een toost uitgebracht kan worden op het nieuwe jaar.

Verkoop collectors items

Verder gaan tijdens de nieuwjaarsreceptie SPIE collectors items verkocht worden! Een paar voorbeelden: De SPIE badlakens, SPIE glazen, SPIE ijskrabbers en SPIE polo’s. Kom deze leuke items scoren! De SPIE-leden hopen vele deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en liefhebbers te mogen verwelkomen op 12 januari vanaf 20.00 uur in de kantine van De Bloemhof aan de Hornweg 187. En wie weet gaan jullie wel naar huis met een fantastische prijs, een mooie mok of een echt collectors item! Oh, en het SPIE bestuur heeft deze avond ook nog een nieuwtje te vertellen…