Nieuwjaarsduik: nooit meer of volgend jaar weer

Uithoorn – Voor 61 mensen begon het nieuwe jaar op 1 januari met een frisse duik bij kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter. Na een warming up met dj Fabian werd er afgeteld en gezamenlijk de Amstel ingesprongen, terwijl er net een hagelbui losbarstte. De eerste kennismaking met het koude water benam mensen de adem en hun ledematen tintelden van de kou, maar wat was iedereen na afloop trots dat ze het gedaan hadden. Vrijwilligers en EHBO stonden klaar om alles in goede banen te leiden; gelukkig verliep alles prima.

Leonie de Boer van de fractie Gemeentebelangen had van tevoren al spijt, maar zette toch door. Achteraf gaf ze toe: “Ik had het nooit gedaan zonder de motie. Het was zo koud.” Petra van Leeuwen had eind december in de gemeenteraad de motie Frisse start van het nieuwe jaar ingediend. Zij had al eerder meegedaan en wilde de andere raadsleden motiveren om deel te nemen. Ook VVD-er Daan Noordanus liet zich van zijn sportieve kant zien. Andere raadsleden waren aanwezig om hen aan te moedigen.

Er deden dit jaar veel jongeren mee, de jongste was twaalf jaar. De 68-jarige Wil dacht dat zij de oudste was. Ze had in 2019 samen met haar schoondochter meegedaan om geld op te halen voor Kika. “Ik weet nog dat ik even niet kon ademen vanwege het koude water. Daar ben ik nu op voorbereid. Ik douche altijd koud af. Ik doe mee om te laten zien dat ik het nog kan.”

Samen met drie anderen van loopgroep SamenFit deed Tamara Kwint mee. Zij begon het jaar al sinds 2016 met de Nieuwjaarsduik en springt vaker, ongeacht het seizoen, de Westeinderplas in. “Als je het eenmaal doet, is het verslavend. Volgend jaar weer.” Heidi had zich op het laatste moment nog laten overhalen voor deze uitdaging.

Unox-muts

Sommige deelnemers gingen echt voor de prijs voor de origineelste outfit. Ze waren verkleed als kerstelfje, piloot of droegen een onesie. “Het pilotenpak had ik nog van de Kwakelse kermis”, zei Sylvia, daaronder droeg ze thermokleding. Een jongen dacht niet dat zijn onesie te zwaar zou worden in het water. “Afzwemmen moet je ook met kleren aan,” reageerde hij vol vertrouwen. Jurylid Harry vertelde dat er vier prijzen te winnen waren, waarvan een voor de jeugd.

In de begintijd deden er vooral leden van de roei- en kanovereniging mee, dat was nu wel anders. Er waren nu ook veel niet-leden aangemeld. Een Engelse jongeman was lid van de vereniging en had zich voor het eerst opgegeven. “Het is een beetje gek,” vond hij toch wel. Een vriend die hem kwam aanmoedigen dacht er niet over om in het koude water te springen.

Een vader stond geduldig met een stapel handdoeken klaar om zijn zoon met zijn gezin op te wachten. “Ze houden wel van een uitdaging.” Normaal ging hij met zijn vrouw naar Zandvoort om naar de Nieuwjaarsduik te kijken. “Daar lopen ze vanaf het strand het zeewater in. Hier moeten ze er echt in springen.”

Alle deelnemers kregen na afloop een certificaat, een Unox-muts en een bon voor een kop erwtensoep om weer warm te worden. Vicky had al zeker zes oranje mutsen verzameld. “De spanning van tevoren is leuk en ik vind het een mooi begin van het nieuwe jaar”, verklaart hij zijn jaarlijkse deelname.

De traditionele Nieuwjaarsduik werd dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd door kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter.