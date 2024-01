Nieuwjaarsduik met 150 deelnemers succesvol

Aalsmeer – Voor het tweede jaar op rij organiseerden Aalsmeerse sportaanbieders een nieuwjaarsduik om het nieuwe jaar in te duiken en fris te starten. De nieuwjaarsduik wordt gezamenlijk georganiseerd door Fitness Aalsmeer, Windsurfclub Aalsmeer, Leefstijl coaching Aalsmeer en zwemsportclub Oceanus. Zo’n 150 stoere deelnemers kwamen rond de klok van 11.00 uur op het Surfeiland bijeen om elkaar een gezond en gelukkig jaar te wensen. Een groot gedeelte van de deelnemers nam deel aan de warming up, gegeven door Daphne Melchers (Fitness Aalsmeer) en Jolanda Burgers (Leefstijlcoaching Aalsmeer).

Warming-up op het Surfeiland.

Om 11.30 uur werd er afgeteld en rende iedereen het surfstrand af om te genieten van het 8 graden ‘warme’ water van de Westeinderplassen. Het genieten duurde voor de één 8 seconden en voor de groep die het koude water gewend was tot wel 8 minuten. Met een goede ademhalingstechniek is het verblijf in het 8 graden water langer vol te houden. Voor de veiligheid zorgden: ‘Dorrie Husson EHBO opleidingen’ en enkele trainers van Oceanus. Beiden hoefden niet in actie te komen. De inzet van de EHBO is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het SportAkkoord Aalsmeer.

Na de duik was er voor iedereen keuze genoeg aan warme dranken en soepen in het onderkomen van de Windsurfclub. Onder het genot van de ‘koek en zopie’ kon nog even bijgepraat worden en koud water ervaringen uitgewisseld werden. De ‘koek en zopie’ is aangeboden door ‘sponsors’ van de vier organiserende partijen. Volgend jaar zal de derde editie georganiseerd worden. Opgeven kan dan bij één van de vier sportaanbieders.