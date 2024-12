Nieuwjaarsduik bij Surfeiland gaat niet door!

Aalsmeer – De organisatie van de Poeloversteek heeft moeten besluiten om de nieuwjaarsduik bij het Surfeiland niet door te laten gaan. Reden is de verwachte weersverwachting met storm, windkracht 6, en mogelijk regen. De gevoelstemperatuur zou rond het vriespunt liggen is de verwachting. Ondanks de aanwezigheid van de reddingsbrigade en de EHBO heeft de organisatie besloten het risico niet te gaan nemen. De organisatie verwijst de deelnemers naar de nieuwjaarsduik in het Oosterbad.

Nieuwjaarsplons in Oosterbad

Het Oosterbad aan de Mr. Jac Takkade is woensdag 1 januari vanaf 13.30 open en na een warming-up is de nieuwjaarsplons om 14.00 uur. Daarna kan er warm gedoucht worden en in kleedruimten omgekleed worden. Dus dan is er minder last van een te lage gevoelstemperatuur. En om weer helemaal warm te worden is er na afloop warme chocolademelk en erwtensoep.