Nieuwe woningen en klompenpad voor Baambrugge

Baambrugge – De bouw van woningen op het terrein van de voormalige boerderij aan de Rijksstraatweg 85 in Baambrugge is een stap dichterbij. De gemeenteraad stelde op 29 februari het bestemmingsplan vast, waardoor er 16 woningen kunnen komen. Het bouwen van nieuwe woningen op het terrein is een initiatief van de eigenaars van de boerderij. Het plan bestaat uit twee erven: het historische en het nieuwe erf. Op het historische erf blijven de bestaande boerderij en koetshuis staan. In de boerderij komen twee appartementen en drie woningen en in het koetshuis twee woningen. Daarnaast komt er een vrijstaande woning in dezelfde stijl. Op het nieuwe erf achter de boerderij liggen nu betonnen platen, verouderde stallen en silo’s. Hier komen acht zogenoemde schuurwoningen; nieuwbouw in de stijl van boerenschuren.

Mix van woningen

Wethouder Zevenhuizen: “Er zijn in Baambrugge geen of nauwelijks plekken om te bouwen. Zestien woningen erbij is voor een klein dorp als Baambrugge daarom heel belangrijk. Er komt straks een mix van woningen: vrijstaand, twee-onder-één-kap en appartementen in verschillende maten. Bewoners in Baambrugge kunnen doorschuiven naar een nieuwe woning. Hun oude woning biedt weer kansen voor anderen. Ik ben heel blij met alle aandacht die besteed is aan het ontwerp waardoor dit plan mooi in het dorp en in het landschap past.”

Klompenpad voor een ‘ommetje’

Er wordt ook een klompenpad aangelegd. Het is hierdoor straks mogelijk om vanuit het dorp een klein rondje te wandelen. De stoep bij de C.P van der Leestraat wordt verlengd tot aan de Rijksstraatweg 85. Vanaf hier wandelt men dan over de twee erven met de nieuwe woningen naar een kleine boomgaard. Daarna gaat het pad richting de ijsbaan en kan men bij de Toertocht weer het dorp in. Leuk detail is dat de boerderij vroeger ook een boomgaard had. Die komt weer terug, maar wel op een iets andere plek.