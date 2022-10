Nieuwe Wmo vervoerder in Aalsmeer

Aalsmeer – Vanaf 1 november kunnen inwoners gebruikmaken van een nieuwe Wmo vervoerder. Vorige week werd bekend dat de huidige vervoerder, MRC NL, ermee ophoudt. De gemeente heeft alles op alles gezet om op tijd een nieuwe vervoerder te vinden. En dat is gelukt.

“We waren onaangenaam verrast dat MRC NL ermee stopte. Maar we zijn blij dat we zo snel een nieuwe vervoerder hebben gevonden in RMC. Het Wmo vervoer is belangrijk voor kwetsbare inwoners die echt afhankelijk zijn van deze vorm van vervoer,” aldus wethouder Willem Kikkert. Om de overgang naar RMC zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden inwoners, die gebruik maken van Wmo-vervoer, per brief geïnformeerd.

“We doen er alles aan om er voor te zorgen dat de gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden”, zegt Kikkert. “Het reserveringsnummer en de voorwaarden blijven bijvoorbeeld hetzelfde. Ook maken veel chauffeurs de overstap naar RMC, zodat zij actief blijven in deze regio.”