Nieuwe verkeerssituatie Kudelstaart Centrum veiliger?

Kudelstaart – Aalsmeer heeft zijn rotondes; Kudelstaart zijn zebra’s. Van die laatste zijn er enkele bijgekomen in Kudelstaart Centrum. Daarnaast zijn de kruispunten met zijwegen op de Bilderdammerweg voorzien van streepmarkeringen, die snelheidsremmend bedoeld zijn in een 30 km-gebied, maar niet hetzelfde zijn als haaientanden. Ondanks de witte streepjes op het hagelnieuwe asfalt van de Bilderdammerweg zijn de T-kruisingen net zo gelijkwaardig als voorheen: rechts heeft voorrang. Dat is soms nog even wennen.

De kruising Kudelstaartseweg/Robend pal naast Op de Hoek is ook veranderd. Een tijdje geleden alweer maakte de drempel hier zijn opwachting zodat verkeer vanaf de Kudelstaartseweg moet stoppen voor verkeer dat over het Robend rijdt. Dat was eerst omgekeerd: auto’s en ander verkeer kreeg voorheen voorrang vanaf de Kudelstaartseweg. Ook wennen aan deze wijziging.

Maar wat het meeste hoofdbrekens oplevert is de komst van vier zebra’s aan het Robend. Zo is de toegang naar het parkeerterrein voor Albert Heijn nu uitgerust met drie zebrapaden, op deze manier wordt oversteken naar de supermarkt een stuk veiliger. Voor de voetganger wel maar andere verkeersdeelnemers moeten alle zeilen bijzetten op dit punt. Op het Robend moet je stoppen voor twee zebra’s na elkaar, vanuit de Graaf Willemlaan kom je er ook twee tegen (bij afslaan naar links of rechts). Op dit punt kruist ook het nieuwe fietspad dus dat is extra opletten.

Alsof er nog geen uitdagingen genoeg zijn, staan op deze kruising de textielcontainers aan de kant van het Stichtsepad. Wie vanaf het Robend wil afslaan naar de Graaf Willemlaan krijgt eerst de zebra en moet daarna verkeer van rechts (Stichtsepad) voorrang geven, maar het uitzicht wordt belemmerd door de grote groene kledingcontainers.

Meer zebra’gezeur’ dan: Verkeer vanuit de Einsteinstraat, de weg rond het winkelcentrum, komt aan het einde een nieuw zebrapad tegen. Deze zebra is misschien wat overbodig; zo’n 50 meter eerder is er al een voetgangersoversteek naar de winkels. Overbodig, maar meer nog onveilig voor gemotoriseerd verkeer dat op het zebrapad moet stoppen voor verkeer van rechts (vanaf het Robend).

Zebra’s ‘te over’ nabij de supermarkt… op een andere plek wordt een voetgangersoversteek node gemist. Bij de bushalte aan de Bilderdammerweg, vlak naast de kruising met de Gravin Aleidstraat, is het bijna ‘vogelvrij’ oversteken. Wandelaars die vanuit de wijk de Bilderdammerweg op willen krijgen op drukke tijdstippen nauwelijks kans om de weg over te steken. Misschien moeten ze een rode vlag omhoogsteken als ‘teken’? In elk geval vinden omwonenden dat de vernieuwde weginrichting hier best een rode kaart mag krijgen.

Tekst en foto: Joke van der Zee