Nieuwe veerpont Nessersluis in gebruik genomen

De Ronde Venen – De nieuwe veerpont Nessersluis is donderdagmorgen 29 april officieel in gebruik genomen. Vanaf 11 uur ’s ochtends kan van de nieuwe, duurzame pont gebruik gemaakt worden om de Amstel over te steken. De veerpont werd officieel in gebruik genomen door wethouder Cees van Uden in aanwezigheid van buurtbewoners en pontbaas John van Schaik.

De toekomst van de veerpont is de afgelopen jaren verschillende keren besproken in de gemeenteraad. Dat er een pont moet blijven varen over de Amstel stond daarbij niet ter discussie. Gekeken is naar de mogelijkheid om tegen zo laag mogelijke kosten en op een zo duurzaam mogelijke manier de veerpont in stand te houden.

Nieuwe pont veel duurzamer

Wethouder Cees van Uden: De veerpont vormt voor inwoners van Nessersluis, maar ook voor veel inwoners van Waverveen en Vinkeveen, een belangrijke verbinding met Noord-Holland. De huidige pont opknappen was alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten. Daarom is besloten een nieuwe veerpont te laten bouwen. Deze vaart op elektriciteit en is daarom een veel duurzamer vaartuig dan de oude pont die door diesel werd aangedreven.’’

Dagelijks over de Amstel

Met de bouw van de nieuwe pont, inclusief het opknappen van de plekken waar de pont aan de oever ligt en de voorbereidingskosten, is een bedrag gemoeid van ruim 900 duizend euro. De pont vaart dagelijks tussen 6 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds over de Amstel tussen Nessersluis en Nes aan de Amstel, in het weekend gelden afwijkende tijden. De accu’s van de pont worden regelmatig opgeladen en bezitten voldoende capaciteit om het veer de hele dag te laten varen. Jaarlijks maken ruim 60 duizend auto’s en ruim 25 duizend fietsers van het veer gebruik.

De nieuwe veerpont maakt een van zijn eerste tochten over de Amstel