Nieuwe statushouders komen tijdelijk in hotel Koekenbier te wonen

Gemeente De Ronde Venen zorgt er nog dit jaar voor dat nieuwe statushouders een tijdelijke woonplek krijgen. Zij kunnen daardoor sneller starten met hun nieuwe leven, de Nederlandse taal leren en aan het werk. Hotel Koekenbier in de Hoogstraat in Abcoude opent voor 6 maanden de deuren voor deze nieuwe inwoners.

54 statushouders uit de wachtrij

Statushouders zijn erkende asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het CAO wijst 54 statushouders toe aan De Ronde Venen voor het eerste half jaar van 2023. De gemeente hoopt met een tijdelijke woonplek de doorstroom in asielzoekerscentra, zoals die in Ter Apel, te bevorderen. Daar verblijven nu ook statushouders die een woonplek in De Ronde Venen moeten krijgen. Van wie al langer bekend was dat zij op termijn, in 2022 of 2023, hierheen zouden komen. Dit gebeurt nu vanaf december in hotel Koekenbier. Het rijk financiert deze tijdelijke woonplek.

Binnen 6 maanden een eigen woonplek

De statushouders krijgen nu een tijdelijke woonplek in hotel Koekenbier. De eersten komen in december, de rest komt in de maanden erop. De gemeente is blij dat de hoteleigenaar kamers vrijmaakt en zelf ook veel tijd en energie erin stopt. Binnen 6 maanden wordt de tijdelijke woonplek ingewisseld voor een eigen woonplek in 1 van de 8 kernen van De Ronde Venen. Vanaf 1 juni 2023 wordt hotel Koekenbier weer in gebruik genomen als hotel.

Nederlandse taal leren en aan het werk

Zodra de statushouders in de gemeente wonen en ingeschreven staan, kunnen zij inburgeren. Ook kunnen zij werk zoeken of een opleiding volgen. De gemeente vindt dat belangrijk. Een tijdelijke woonplek maakt dat daar sneller mee gestart kan worden.

Inloopavond voor buurtbewoners

Dinsdag 22 november van 17.30 tot 19.00 uur is er een inloopavond voor buurtbewoners. De locatie is onder De Hanenbalken van café-restaurant De Eendracht. Tijdens deze avond kunnen buurtbewoners en andere geïnteresseerden binnenlopen. Burgemeester Maarten Divendal en wethouder Huib Zevenhuizen zijn samen met collega’s aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.