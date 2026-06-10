Nieuwe speelsters gezocht voor Hertha 30+ dames

Vinkeveen – Het 30+ damesteam van Hertha is op zoek naar versterking voor het komende seizoen. De ploeg, die sportiviteit combineert met een ontspannen en gezellige sfeer, verwelkomt graag nieuwe speelsters, ongeacht ervaring of voetbalverleden.

Het team traint wekelijks op dinsdagavond om 20.30 uur. De trainingen zijn laagdrempelig en gericht op plezier en samenspel. Verspreid over het seizoen nemen de dames deel aan circa tien 7-tegen-7 toernooien op vrijdagavond, waarin naast het sportieve element ook de gezelligheid een belangrijke rol speelt. Die onderlinge sfeer wordt binnen het team als minstens zo belangrijk beschouwd als de prestaties op het veld. Na afloop van trainingen en wedstrijden is er volop ruimte om samen na te praten.

Met deze oproep hoopt Hertha nieuwe speelsters van 30 jaar en ouder te enthousiasmeren om zich aan te sluiten. Het team staat open voor iedereen die op een leuke en ontspannen manier actief wil blijven in het voetbal. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een keer meetrainen om de sfeer te proeven. Aanmelden of meer informatie opvragen kan via frankvousten@hertha.nl.

Op de foto: De onderlinge sfeer wordt binnen het team als minstens zo belangrijk beschouwd als de prestaties op het veld. Foto: aangeleverd.