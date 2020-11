Nieuwe serie BlijFFit op lokale TV.

De Ronde Venen – Na vele enthousiaste reacties op het beweegprogramma BlijFFit op de lokale tv, RTVRondevenen,

is besloten om weer een nieuwe serie lessen op te nemen. Er moest even gezocht worden naar sponsoren, maar al gauw konden Joke en Jos van Senior Sportief Actief weer de studio in duiken. Dagelijks (behalve zondag) worden deze lessen op vier verschillende tijdstippen uitgezonden, nl om 10.30 -11.30 -14.30 -15.30 uur.

Jos en Joke willen hier gelijk een actie aan koppelen: de Beweegvisite! Het lijkt Joke en Jos veel gezelliger als je met zijn tweeën voor de TV oefent en na afloop samen het welverdiende kopje koffie nuttigt. Dus zij stellen voor om eens iemand uit te nodigen bij je thuis of iemand eens te verrassen met een sportief bezoekje. Onder het mom van “bij jou of bij mij” wordt bewegen ineens een stuk gezelliger. In december wordt deze actie ondersteund met een ansichtkaarten actie. Dat moet het makkelijker maken om iemand uit te nodigen of te benaderen. Informatie hierover? Bel: Jos Kooijman Buurtsportcoach senioren: 06 27132082.