Nieuwe ‘Rooie Dorp’ vordert

Aalsmeer – In maart dit jaar is Eigen Haard gestart met de bouw van 63 huurwoningen aan de Machineweg. “De woningen voldoen aan de eisen van deze tijd met de kenmerken van de huizen die er ooit stonden. Zoals de poort tussen twee woonblokken, dakvormen en de kleur van de dakpannen”, aldus de woningbouwvereniging op haar site.

En hiervan is niets teveel gezegd. Het heeft heel wat jaren op zich laten wachten, maar er kan gezegd worden dat een nieuw ‘Rooie Dorp’ verrijst in Nieuw-Oosteinde. De 63 huurwoningen bestaan uit 33 vierkamer eengezinswoningen, 3 tweekamer- en 14 driekamerappartementen. In de vrije sector worden hier nog eens 13 vierkamer eengezinswoningen gerealiseerd.

De oplevering van de 63 huurwoningen staat gepland voor medio 2021. Toewijzing start een aantal maanden voor de oplevering via WoningNet. De vrije sector woningen gaan verhuurd worden via www.eigenhaard.nl.