Nieuwe ronde Tuinbouw Battle op basisscholen

Kudelstaart – Maandag 8 januari heeft wethouder Bart Kabout samen met de leerlingen van OBS Kudelstaart het startsein gegeven voor een nieuwe ronde van de Tuinbouw Battle, waarbij de leerlingen zelf tulpen kweken, oogsten én verkopen. In deze ronde doen ook de Oosteinderschool en IKC Triade uit Aalsmeer mee.

Met speciale verlichting, een tijdschakelaar, uitgebreide instructie en hulp van vrijwilligers gaan de leerlingen van deze scholen aan de slag. Ze moeten er zelf voor zorgen dat de bollen voldoende licht krijgen, ze met hun wortels in het water staan en op het juiste moment geoogst worden.

Wethouder Bart Kabout (Onderwijs) van de gemeente Aalsmeer: “Bedrijven in de regio Aalsmeer kweken miljoenen bloemen en planten die de hele wereld over gaan. Maar het is voor deze bedrijven lastig om goed-gekwalificeerde medewerkers te vinden. Via deze battle maken leerlingen op een leuke en laagdrempelige manier kennis met deze innovatieve groene wereld waardoor ze in de toekomst misschien wel kiezen voor een carrière in de tuinbouw. De leerlingen van OBS Kudelstaart hadden er in ieder geval heel veel zin in!”

Zelf tulpen kweken

Op de drie basisscholen zijn er teeltkarren met twee lagen tulpen geïnstalleerd. Na vier weken kunnen de leerlingen zo’n vierhonderd tulpen oogsten en mogen ze zelf bepalen wat ze met de tulpen doen: weggeven of verkopen? Wie zijn dan de gelukkigen en waarom? En als ze verkocht worden: tegen welke prijs, hoeveel tulpen doe je in een bosje en wat voor verpakking doe je er omheen? De leerlingen komen via dit project spelenderwijs met alle aspecten van de sector in aanraking: van teelttechniek en marketing tot aan handel, verkoop en prijsbepaling.

Battelen

De Tuinbouw Battle is ook een uitdagende strijd tussen scholen in de regio. Er doen dit schooljaar in drie rondes maar liefst 15 klassen mee van basisscholen uit Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. De school met het mooiste verslag, de hoogste opbrengst of het leukste doel wint de battle.