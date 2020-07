Nieuwe ‘look’ voor ventweg bij Zwarteweg

Aalsmeer – Onder de ventweg, parallel aan de Zwarteweg, is tussen de huisnummers 61 tot en met 77 (tussen de Hortensialaan en de brandweeruitrit) nieuwe riolering aangelegd. In april is hiermee aangevangen en de klus is nagenoeg geklaard.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de klinkerbestrating (ter vervanging van het asfalt). De weg kan weer gebruikt worden door bewoners en fietsers en voetgangers. Voor de fietsers is een aansluiting gecreëerd bij de rotonde Dreef.

Later dit jaar volgt fase twee en dit betreft onder andere het vernieuwen van de (brandweer)-in/uitrit naar de Zwarteweg. Deze werkzaamheden worden afgestemd met de aanleg van de rotonde bij de Zwarteweg op de Burgemeester Kasteleinweg. Hiermee, en met de aanleg van de vrijliggende busbaan, wordt, zoals bekend, aanstaande zaterdag 4 juli gestart. Het gedeelte van de Zwarteweg vanaf de rotonde Dreef tot de Kasteleinweg blijft afgesloten tot en met 26 juli.

Tijdelijke oversteek

Voetgangers, fietsers en bussen kunnen gebruik maken van de tijdelijke oversteek (nu in de maak) ter hoogte van de brandweerkazerne.

Hulpdiensten (brandweer, politie en ambulancedienst) worden ook via deze ‘aansluiting’ langs de werkzaamheden geleid.