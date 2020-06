Nieuwe ‘look’ voor de Spoorlaan

Aalsmeer – Het gedeelte van de Spoorlaan bij het Baanvak is veranderd in een zandpad en dit heeft alles te maken met de herinrichting van de straat en het aanleggen van nieuwe riolering. Met de vervanging van de riolering is half mei aangevangen. Als de buizen in de grond zijn geplaatst, komt er geen asfalt terug in dit deel van de Spoorlaan, de bewoners krijgen uitzicht op dorpse klinkerbestrating.

Aan de zijde van de woningen 1 tot 24 worden langs-parkeerplaatsen gerealiseerd. Ter hoogte van de aansluiting met het Korianderhof komen in de rijbaan twee verhoogde kruisingsvlakken. In de Geraniumstraat, nabij nummer 9, wordt de duiker in de sloot vernieuwd. Als laatste wordt de kruising Geraniumstraat/Begoniastraat verhoogd en met ook klinkerbestrating wordt de rijbaan van de Spoorlaan aangesloten op de Geraniumstraat. Dit laatste gebeurt als in juli het (doorgaand) fietsverkeer in de Geraniumstraat is opgeheven.

De wegomleidingen en wegafzettingen worden door de aannemer met hekken en verkeersborden aangegeven. Het werk wordt uitgevoerd door Aannemersbedrijf Boogaard Infra en gaat volgens planning tot en met eind september duren.