Nieuwe kunstkast ‘Hoop’ in Hortensialaan

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag heeft Ronde Tafel 110 weer een nieuwe Kunstkast geschilderd, dit keer in de Hortensialaan nabij de Mavo. Het is één van de vele kunstkastprojecten in Aalsmeer en de tweede kunstkast van de RT 110. De eerste kunstkast van de mannenclub staat aan het begin van de Hortensialaan. Op de kunstkast van de Ronde Tafel staat met prominente letters het woord ’HOOP’ en het vaccin dat aanspoelt met flessenpost. Achterop prijkt hetzelfde scenario, tijdens Vuur en Licht op het water. Hiermee spreekt de kast hoop uit op betere tijden, waarin het virus wordt tegengehouden door een toekomstig vaccin, waardoor er in Aalsmeer weer gezamenlijk een mooie feestweek gevierd kan worden. Ben je onder de 40 jaar en heb je interesse om ook lid te worden van de Ronde Tafel 110 Westeinder? Stuur een mailtje naar emiledelahaye@gmail.com of kijk op www.roundtable.nl.

Meer kunstkasten

Zaterdag 19 september zijn er op meer locaties kunstkasten gemaakt door kunstenaars. Zo heeft Engelien een elektriciteitskast in Dorpshaven opgevrolijkt. Haar werk verwijst naar de lijnen van vlas: toepasselijk aan de Vlasakkerlaan. En Sander Bosman heeft in Kudelstaart nu de achterzijde van de kunstkast met de prachtige ijsvogel voorzien van ‘couleur locale’: De libelle staat op het punt om uit te vliegen…

Aalsmeerse vlaggen

Sinds begin september is de kunstkast-groep weer actief. Vanwege het niet door kunnen gaan van alle evenementen in Aalsmeer in september zijn langs diverse straten elektriciteitskastjes in rood, groen en zwart geschilderd, onder andere langs de Zwarteweg en de Stommeerkade. Tip: Aan de Kudelstaartseweg heeft Romeo vanaf 8 september een saaie, grijze elektriciteitskast onder handen genomen: Kunstkast nummer 51 is echt een topper geworden!

Zelf ontwerpen

Denk je dat een kunstkast ontwerpen ook iets is voor jou? Kijk op www.kunstkast.org om je aan te melden. Een elektriciteitskastje in jouw/uw straat aanmelden voor ‘omtovering’ tot kunstkast is eveneens via de website mogelijk. Kunstkasten worden gesponsord door Epifanes Yacht Coatings.

Foto: De voorkant van de kunstkast met van links naar rechts: Pascal, Alexander, Florus (Hoofd design), Emile en Rick van de Ronde Tafel 110.