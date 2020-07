Nieuwe Kerkwegbrug geopend

Aalsmeer – Eind februari dit jaar is gestart met de werkzaamheden aan Kerkwegbrug. Inmiddels is de brug helemaal klaar en ligt er een nieuwe, veilige brug die voldoet aan de hedendaagse eisen.

De aanleg van de brug was een behoorlijke uitdaging. Dit kwam vooral door de ouderdom van de brug en de grote hoeveelheid aan kabels en leidingen die er lagen waar rekening mee gehouden moest worden. Ook is voor de start van de bouw een persriool verlegd.

In de oude situatie was er een smalle brug voor het wegverkeer en een houten brug voor de voetgangers. Deze twee bruggen zijn nu samengevoegd in één nieuwe brug met een aparte fiets- en voetgangersstrook. Hierdoor hebben nu alle weggebruikers vanaf de Kerkweg goed overzicht op het verkeer op de Oosteinderweg.

Met dank aan De Jong Motorenrevisie

Tijdens de bouwperiode van de brug was de Kerkweg afgesloten voor al het verkeer. In overleg met Peter Kramer van De Jong Motorenrevisie mochten fietsers en voetgangers het terrein van de heer Kramer gebruiken om van de Kerkweg naar de Oosteinderweg te fietsen of te wandelen. Wethouder Robert van Rijn bedankte de heer en mevrouw Kramer voor hun medewerking met een bloemetje en aannemer AW Groep uit Lisse voor de voorspoedige aanleg van de brug.