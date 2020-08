Nieuwe inrichting kruising Fokkerweg/N196

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland voert vanaf 17 augustus tot eind 2020 werkzaamheden uit aan de kruising van de Fokkerweg/N196 in de gemeente Haarlemmermeer. Vanwege de werkzaamheden zijn er minder rijstroken beschikbaar voor het verkeer. De provincie Noord-Holland gaat de kruising Fokkerweg/N196 opnieuw inrichten, verlengt de bestaande fietstunnel en verbetert de fietspadenstructuur. Op het kruispunt komt een nieuwe bushalte. De kruising is tijdens de werkzaamheden open voor het bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N201. De grootste werkzaamheden duren tot eind van dit jaar. Er wordt overdag gewerkt, maar de omleidingen gelden de hele periode. Ook in 2021 wordt er verder gewerkt aan de kruising, hierover volgt dan meer informatie.

Fietstunnel afgesloten

De fietstunnel is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij worden via gele bebording omgeleid.

Herinrichting en busbaan

De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van de HOVASZ, een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid. De nieuwe busverbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in de drie gemeenten. HOVASZ wordt naar verwachting in september 2021 in gebruik genomen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina HOVASZ.