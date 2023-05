Nieuwe generatie actief bij familiebedrijf Ubink

Kudelstaart – Sinds de oprichting in 1927 is het gestaag groeiende bedrijf Ubink aan de Mijnsherenweg overgegaan van generatie op generatie. Eind jaren tachtig namen de broers Gert, Edwin en John langzaam het stokje over van hun vader, Gerard Ubink, die op zijn beurt het weer van zijn ooms en tante overnam.

En nu, 30 jaar later, treedt de volgende generatie aan. Hanneke en Bas Ubink hebben per 25 april officieel plaats genomen in het directieteam. In eerste instantie zullen deze twee jonge directeuren de werkzaamheden van de bestaande directie ondersteunen. De komende maanden zullen Hanneke en Bas hun nieuwe functies verder uitrollen.

In de strategie is de afgelopen 30 jaar weinig veranderd. Ubink: “We willen met elkaar de mooiste cactussen en succulenten in de Europese huiskamers brengen en dat zullen we zeker blijven doen. Binnen het groeiende bedrijf met naast een locatie in Kudelstaart, een productielocatie op Tenerife (Canarische Eilanden) liggen voldoende uitdagingen en kansen.” Allen hebben zin in deze uitdaging en hopen het bedrijf voor nog eens 30 jaar gereed te maken.