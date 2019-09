Nieuwe fractievoorzitter Ronde Venen Belang

Maarten van der Greft volgt René Bultena op

De Ronde Venen – Maarten van der Greft is de nieuwe fractievoorzitter van Ronde Venen Belang. Van der Greft is hiermee de opvolger van René Bultena. René Bultena ziet mede door de verbeterde economisch omstandigheden zijn zakelijke werkzaamheden toenemen. Hierdoor heeft hij te weinig tijd voor het leiderschap van de partij in de gemeenteraad. Wel blijft hij lid van de vierkoppige raadsfractie van Ronde Venen Belang . Bultena: “ik heb met veel plezier en inzet de fractie van Ronde Venen Belang geleid. Zakelijk gezien heb ik het steeds drukker en ik kan het fractievoorzitterschap hier niet meer mee combineren. Ik doe een stap terug, maar blijf mij uiteraard als raadslid inzetten voor onze gemeente.”

Blij

Maarten van der Greft is sinds 2011 raadslid en één van de vier raadsleden van Ronde Venen Belang. Van der Greft is erg blij met het vertrouwen van de fractie en de partij. Van der Greft: “Ik kijk er naar uit om leiding te geven aan de grootste oppositiepartij van de Ronde Venen. Ik ben een ander mens dan Bultena, dus jullie zullen een ander type politicus zien. De koers wijzigt niet. Zo blijft bij Ronde Venen Belang het belang van onze inwoner en inwonerparticipatie voorop staan.” Bij Ronde Venen Belang geldt: “jij mag het zeggen!” Tijdens de raadsvergadering van 26 september zal van der Greft voor het eerst de rol van Bultena overnemen.