Nieuwe fietsrotonde toch niet zo veilig als gedacht￼

Mijdrecht – Met veel tam-tam en maanden verkeersellende bij de aanleg van de uitvinding van de eeuw…de fietsrotonde in Mijdrecht, blijkt deze rotonde nou niet bepaald voor veiligheid te zorgen. Onze redactie had al verschillende reactie van omwonenden, maar ook van verkeersgebruikers binnen gekregen. En nu tijdens de openbare commissievergadering liet ook Lyône van Vliet van Ronde Venen Belang zich horen: “Graag wilde ik aandacht vragen voor de fietsrotonde in Mijdrecht en de zorgen van de inwoners delen. Ronde venen Belang is voor verbetering van de positie van de fietser op de weg. Nu lijkt vooral de automobilist niet meer te weten hoe de verkeersregels zijn, dus die moeten enorm wennen aan deze nieuwe situatie maar het moet niet zo zijn dat de auto een gevaar vormt voor de fietser. Aangezien we in Vinkeveen ook een fietsrotonde willen realiseren vragen wij om eerst kritisch naar de situatie in Mijdrecht te kijken en daarmee alle op en aanmerkingen mee te nemen van de inwoners. Wij hebben ook een bericht ontvangen van een rijschoolhouder waarvan ik de inhoud citeer:

Rijschoolhouder

‘Het kruispunt Ambachtsherensingel/Prinses Margrietlaan is verandert in een zeer gevaarlijk kruispunt waar veel mensen niets van begrijpen. Dat is niet verwonderlijk want verkeerstechnisch is het een wanboel. Daar het fietspad binnen de 10 meter van de hoofdrijbaan ligt, zijn het fietspad en hoofdrijbaan één weg. De wanboel wordt veroorzaakt door het feit dat er nu één kruispunt is waar twee verschillende voorrangsregels gelden. Juridisch en verkeerskundig is dat onmogelijk. Dit geldt ook voor het kruispunt Dokter vd Berg Laan/Leicester. Het fietspad is daar ook dezelfde weg als de hoofdrijbaan met twee verschillende voorrangsregels. Beide potentieel zeer gevaarlijke kruispunten! Hopelijk kan iemand deze situaties normaliseren tbv de verkeersveiligheid’. aldus de rijschoolhouder.

Ook uit een verkeersonderzoek wordt geadviseerd dat, omdat de fietser een zeer kwetsbare verkeersdeelnemer is, om altijd te kijken naar een andere oplossing dan een rotonde. (www.verkeerskunde.nl/42022Fietsrotonde). Wij begrijpen dat een verkeersdeskundige, bij het ontwerp van de fietsverkeersrotonde, hier wel overwogen over heeft nagedacht maar horen graag de argumenten waarom deze denkt dat deze rotonde de veiligheid verbetert. Ons verzoek is om voor het ontwerpen van een fietsverkeersrotonde in Vinkeveen, ondanks dat deze verschilt met Mijdrecht, de fietsrotonde in Mijdrecht eerst een periode goed wordt gemonitord en wij hier terugkoppeling van krijgen”, aldus Lyône van Vliet. Wethouder Vijzelaar gaf toe dat het ‘even wennen was’ deze nieuwe rotonde, maar echt op de vragen ingaan deed ze niet. “Ik denk dat het goed is als ik hier schriftelijk op terug kom”, aldus de wethouder